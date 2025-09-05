Das Salzlandtheater startet in die neue Saison – mit Tanz, Musik, Humor und Schauspiel. Los geht's am 12. September mit einer Gala. Neu ist ein altes Kunstwerk.

Staßfurt. - Es hat ein bisschen was von Dee-Jays und Dee-Janes, Händen und Plattentellern. Es hat ein bisschen was von Suche. Ein bisschen, ja, das hat es auch von Michelangelo und seiner „Erschaffung Adams“ – der vermeintlich erste Mann des Erdballs, jener von Eva, der, welcher seit 1512 in Roms Sixtinischer Kapelle dabei zu sehen ist, wie er sich cool und lässig, so widerwillig wie herzlich, der Göttlichkeit nähern will. Godot, der auf den Nimmerleinstag wartet, ist also ebenso mit drin wie die biblische Kreuzigung – da sprechen die Löcher in den Händen Bände. „Es muss aus den 70ern sein“, sagt Stephan Czuratis, Ortsbürgermeister und Stadtrat Staßfurts, in diesem Fall in seiner Funktion als Leiter des Salzlandtheaters. „Wo’s herkommt“, fügt er hinzu, „weiß keiner.“