Die Sperrung in Neundorf sorgt für viel Verkehr auf der Güstener Straße in Staßfurt. Eine Anwohnerin fordert mehr Kontrollen. Wie sich die Stadt dazu positioniert.

Schleichverkehr in der Güstener Straße in Staßfurt: Braucht es mehr Kontrollen?

Die Güstener Straße in Staßfurt ist seit einigen Wochen viel mehr befahren als sonst.

Staßfurt - Auto, Auto, Auto. Lkw, Lkw, Lkw. Seit die Staßfurter Straße in Neundorf von Einmündung Rathmannsdorfer Straße bis Ortsausgang in Fahrtrichtung Staßfurt vollgesperrt ist, ist auf der Güstener Straße und dem Güstener Weg in Staßfurt viel mehr Verkehr als sonst. Weil die offiziell ausgeschriebene Umleitung über Bernburger und Salzwerkstraße, Rathmannsdorf, Ilberstedt und Güsten nicht von allen genutzt wird.