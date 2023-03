Gericht Schöffin aus Förderstedt ist begeistert von ihrem Ehrenamt

Seit 2020 arbeitet Gabriele Rotter-Kiel aus Förderstedt ehrenamtlich als Schöffin am Amtsgericht in Aschersleben. Warum die 66-Jährige noch bis 2028 ehrenamtliche Richterin bleiben will.