Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 5.5. 2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Magier Mellow im Magdeburger Hundertwasserhaus

Unter dem Titel "Blow your mind" gastiert Magier und Illusionist Mellow am 5.5. im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Beginn ist um 18 Uhr.

Der sympathische Magier im Kapuzenpulli ist Deutscher Meister der Zauberkunst und stellt mit kreativen Illusionen und humorvollem Storytelling Deine Welt auf den Kopf. In dieser mitreißenden Liveshow ist alles erlaubt, was Spaß macht. Neuartige holographische Videoeffekte treffen auf handgemachte Magie und interaktive Illusionen. Mellow erweckt Polaroid-Fotos zum Leben und bringt nur mit dem Klang einer Ukulele hartes Metall zum Schmelzen. Er bricht in den Tresor einer Banknotendruckerei ein und verwandelt einfaches Papier in endlos viele Geldscheine.

„Die Hochzeit des Figaro“ im Magdeburger Opernhaus

„Die Hochzeit des Figaro“ wird am 5. Mai um 18 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg im Universitätsplatz 9 gegeben. Weitere Vorstellungen sind für den 19. Mai um 16 Uhr und für den 25. Mai um 19.30 Uhr geplant.

Der Diener des Grafen, Figaro, will in der der Oper von Wolfgang Amadeus Mozart die Dienerin der Gräfin, Susanna, heiraten, hinter der aber auch der Graf selbst her ist. Die Haushälterin Marcellina verbündet sich mit dem Arzt Bartolo, um ihrerseits Figaro zu ehelichen, wobei auch Bartolo noch eine alte Rechnung mit dem umtriebigen Diener offen hat. Der Page Cherubino ist voll jugendlich-erotischem Ungestüm hinter allen Frauen her, seien es Susanna, die Gärtnerstochter Barbarina oder sogar die Gräfin.

Ensemble für zeitgenössische Musik Sachsen-Anhalt gibt Konzert im Magdeburger Gesellschaftshaus

Wahrlich reichhaltig ist die Musiklandschaft Sachsen-Anhalts an Aufführungen der Musik des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts, also dessen, was man gemeinhin als »Neue Musik« tituliert. Die großen und kleinen Orchester stellen mittlerweile auch jenseits von Sonderkonzerten im Rahmen von Sinfoniekonzerten regelmäßig neue Werke vor oder nehmen im Rahmen von Festivals an groß angelegten Projekten teil.

Wie aber steht es mit der Kammermusik in diesem Bereich? Sicherlich, viele Ensembles nehmen auch zeitgenössische Werke in ihr Repertoire, findige Dramaturgen positionieren neues geschickt neben Altem, ein Ensemble aber, welches sich jenseits des Alltags im Orchesterdienst mit der Kammermusik der Moderne auseinandersetzt und dies zukünftig weiter ausbauen will, gibt es noch nicht.

Daher haben sich drei Musiker und ein Veranstalter zusammengetan und einen ersten Schritt in Richtung eines Ensembles für Neue Musik Sachsen-Anhalt getan: Carsten Gerth, der Leiter des Magdeburger Gesellschaftshauses gemeinsam mit dem Klarinettisten Georg Dengel, dem Kontrabassisten Ronald Vitzthum (beide Mitglieder der Magdeburgischen Philharmonie) und dem Dirigenten Jan Michael Horstmann, Chefdirigent der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie. Das erste gemeinsame Projekt des neu gegründeten Ensembles für zeitgenössische Musik Sachsen-Anhalt im Rahmen der Geburtstagsfestlichkeiten György Ligetis im November 2023 war ein erster Anstoß, einen Stein der Inspiration und des wachen Geistes, der Offenheit für Neues und Altes ins Rollen zu bringen. Dieses Konzert, welches Arnold Schönbergs ›Pierrot lunaire‹ ins Zentrum rückt und mit Werken der amerikanischen Avantgarde den 150. Geburtstag Schönbergs mit dem von Charles Ives verknüpft, ist das zweite Projekt des Ensembles.

Ein Konzert ist für Sonntag, 11 Uhr, im Magdeburger Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 geplant. Es erklingt unter anderem Musik von Morton Feldman, John Cage und Arnold Schönberg.

"Wolken.Heim." im Magdeburger Schauspielhaus

"Wolken.Heim." von Elfriede Jelinek wird im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Bereits um 19.10 Uhr wird eine Einführung angeboten.

Lesen Sie auch die Rezension: Blut und Boden auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses

Heimat, Boden, Blut, Nation: Zunächst vorsichtig, bald selbstbewusst, zieht ein „Wir“ Wort um Wort ein längst überwunden geglaubtes Gedankengut aus dem Sumpf der Geschichte. Wer ist dieses hundertfach beschworene „Wir“, dieses Deutsche, dieses Nationale? Das „Wir“ verleibt sich Texte von Hölderlin, Hegel, Heidegger, Fichte, Kleist und der RAF ein und kreist im Nachdenken über Identität und Heimat scheinbar zwangsläufig immer wieder um den Ausschluss des Anderen, des Fremden.

Weitere Vorstellungen sind für den 19. und 26.5. sowie den 1.6. ebenfalls um 19.30 Uhr geplant.

Bandleader der "Klosterbrüder" liest aus Stasi-Knast

Der frühere Bandleader der Rockband „Klosterbrüder“ Dietrich Kessler liest am Sonntag, 5. Mai, um 14 Uhr in der Gedenkstätte Moritzplatz aus seinem jüngst erschienenen Buch „Stasi-Knast“. 1975 musste sich die Band aufgrund staatlicher Verfolgung durch das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) in „Gruppe Magdeburg“ umbenennen.

Nachdem die Band gemeinschaftlich einen Ausreiseantrag gestellt und Berufsverbot erhalten hatte, wurde Dietrich Kessler 1983 in die Untersuchungshaftanstalt des MfS am Moritzplatz inhaftiert. In „Stasi-Knast“ lässt er die Zeit seiner Inhaftierung und auch die vorhergehende Zeit als Musiker in der DDR Revue passieren.

Musikalisch eingerahmt wird die Lesung durch den Fusion-Gitarristen und Komponisten Eberhard Klunker, kündigen die Veranstalter an. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Gedenkstätte Moritzplatz statt.

Elbefest am Petriförder

Das Magdeburger Elbefest findet am 5. Mai in der Zeit von 11 bis 18 Uhr am Petriförder statt. Veranstalter ist die MWG.

Ferngesteuerte 27-Kubikzentimeter-Speedboote werden am Sonntag beim Elbefest am Petriförder an den Start gehen. Das Elbefest, zu dem die MWG-Wohnungsgenossenschaft anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens einlädt, wartet zudem mit zahlreichen weiteren Programmpunkten auf. So feiert unter anderem eine „Zeitmaschine“ mit virtuellen Reisen in eine Wohnung von 1893 und in eine Wohnung in der Zukunft in 2094 Premiere. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) zeigt Rettungsübungen für den Fall, dass Frau oder Mann „über Bord“ gehen. Das Ausflugsschiff „MS Sachsen-Anhalt“ wird als Hauptbühne umfunktioniert, auf der Moderator Holger Tapper das Kommando hat. Live mit dabei sind die Band „Brazzo Brazzone“, die Magdeburger Gospel-Connection und der Kinder- und Jugendchor Nika. Die Familienbühne auf dem Petriförder entern weitere Akteure. So das OK-Liveensemble, der Varieté- und Straßenkünstler „DJuggledy“ sowie das Kindermusical „Susi & Tino und der einsame Hund“

Lesung zum Hebammentag im Oli

Der Landeshebammenverband Sachsen-Anhalt und die Hebammenpraxis Elbekind aus Magdeburg laden für Sonntag, 5. Mai, zu einer besonderen Lesung in den Oli-Lichtspielen ein. Die renommierte Autorin Patricia Cammarata wird aus ihrem neuen Buch „Musterbruch“ lesen.

Die Veranstaltung findet anlässlich des Internationalen Hebammentags statt und beginnt um 17 Uhr. In „Musterbruch“ geht es um die Herausforderung, aus den eingefahrenen Geschlechtermustern in Partnerschaften, Sorge- und Erwerbsarbeit auszubrechen. Cammarata zeigt auf, dass aktives Handeln notwendig ist, um wirkliche Gleichberechtigung zu erreichen. Das Buch bietet praktische Lösungsansätze und Ideen, wie man Stereotype entlarvt, Haushaltsaufgaben fair verteilt, effektiv kommuniziert und gegen den Strom denkt. Es fordert dazu auf, den Musterbruch nicht nur im Kopf zu vollziehen, sondern auch im Alltag umzusetzen.

Im Anschluss an die Lesung ist Zeit für Austausch und Tanz.

Neuer Kammerchor tritt in der Ambrosiuskirche Magdeburg auf

in Chorkonzert mit dem Neuen Magdeburger Kammerchor in St. Ambrosius ist für den 5. Mai geplant. Die Leitung hat Mathias Vetter inne.

Beginn ist um 17 Uhr. Die Kirche befindet sich am Ambrosiusplatz. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Sibylle Berg und Martin Sonneborn in der Magdeburger Factory

Ein gemeinsame Lesung bestreiten Sibylle Berg und Martin Sonneborn am 5.5. um 20 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2. Inwiefern die beiden dabei ihr parteipolitisches Programm thematisieren, ist bislang nicht klar.

Sibylle Berg lebt in Zürich. Ihr Werk umfasst 28 Theaterstücke, 16 Bücher und wurde in 34 Sprachen übersetzt. Berg ist Herausgeberin von drei Büchern und verfasst Hörspiele und Essays. Sie erhielt diverse Preise und Auszeichnungen, u.a. den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor, den Nestroy-Preis, den Schweizer Buchpreis, den Grand Prix Literatur, den Bertold-Brecht-Preis und den Johann-Peter-Hebel-Preis. Zuletzt erschien der Roman "RCE".

Martin Sonneborn, Mitherausgeber von Titanic; geboren in Göttingen; Studium der Publizistik, Germanistik und Politikwissenschaften in Münster, Wien und Berlin; Magisterarbeit über die absolute Wirkungslosigkeit moderner Satire. Hält es für witzig, trotz seinerzeit schlüssiger wissenschaftlicher Argumentation heute im EU-Parlament zu sitzen.

Magdeburger Frühjahrsmesse auf dem Max-Wille-Platz

Auf dem Max-Wille-Platz neben der Strombrücke findet die diesjährige Frühjahrsmesse statt. Geöffnet ist bis 5. Mai.

Der französische Schausteller Freddy Pourrier aus der Nähe von Paris, ist zum ersten Mal mit seiner Attraktion „Eclipse“ nach Magdeburg gekommen. Sie bietet das Erlebnis, von Schwerelosigkeit bis 4 G, mit bis zu 90 km/h Geschwindigkeit, bis auf 48 Meter über Grund und gleicht einem Flug, wie ihn nur Astronauten erleben.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Spielplatz Musik: hören" um 16 Uhr im Opernhaus und um 19.30 Uhr für "Grand Tour" im Kunstmuseum. Gegebenenfalls gibt es noch Restkarten an der Tages- oder Abendkasse.