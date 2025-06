Staßfurt - Die Liebe steht über allem. Eine Welt, eine Zukunft. Und Musik? Hilft immer, die Leute zu verbinden. Dr. Motte hat das schon in den 1980er Jahren erkannt und in den 1990er Jahren perfektioniert. Der Berliner DJ war Mitgründer der Technoparade Loveparade. Millionen Menschen hatten sich rund um die Siegessäule in der Hauptstadt versammelt, feierten dort in bunten Klamotten zu den Elektrobeats. Diese Bilder gingen um die Welt. Die Loveparade ist Geschichte, aber ihr Mitgründer nicht müde. Bis heute ist Matthias Roeingh, wie Dr. Motte wirklich heißt, unterwegs, bringt als DJ Menschen in Stimmung. Und nun am 15. August auch in Staßfurt. Denn Dr. Motte kommt zum jährlich stattfinden Elektrofestival Seegeflüster am Strandsolbad. Wie ist dem Veranstalter dieser Coup gelungen?

