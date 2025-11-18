Mitglieder des Seniorenbeirats Staßfurts waren zu Gast in der Stadt- und Regionalbibliothek. Geplant sind ein engerer Austausch und gemeinsame Veranstaltungen.

Der Seniorenbeirat in der Stadt- und Regionalbibliothek.

Staßfurt - Mitglieder des Seniorenbeirats der Stadt Staßfurt waren kürzlich zu Gast in der Stadt- und Regionalbibliothek, um sich ein Bild vom vielfältigen Angebot des Hauses zu machen. Einer Pressemitteilung der Stadt zufolge begrüßte Bibliotheksleiterin Susanne Sulek die Gäste herzlich und führte sie bei einem umfassenden Rundgang durch alle Bereiche der Einrichtung.