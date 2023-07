Staßfurt - Falk Rockmann

Längst nicht alles ist in Butter in Sachen Fahrradwege. Aber es gibt auch Lichtblicke. Neben dem neuen Radweg, den das Land zwischen Staßfurt und Förderstedt am Freitag eröffnen will, hat die Stadt Staßfurt einen fast vergessenen Weg wieder freigemacht.

Alten Weg durch Volkspark freigemacht

Der führt vom Ende der Strandbadstraße (Lebenshilfe) durch den Volkspark Richtung Sportplatz am Strandsolbad. Die eigentliche Zuwegung zum Freibad über die Straße Am Strandbad (ehemalige Kreisverwaltung) kann dadurch entlastet werden. Fußgängern und Radfahrern ist somit eine sicherere Alternative gegeben. Das Thema Radwege und Radfahren wird uns noch beschäftigen. Foto: Stadt