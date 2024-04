Die Satzung der Kita-Beiträge in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper wird überarbeitet, in Staßfurt werden die Kirschblüten gefeiert, die Vorbereitungen für den Salzlandradeltag gehen in die finale Phase: Hier im Ticker finden Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Dienstag

7.14 Uhr: Die Staßfurter Urania lädt am morgigen Mittwoch ab 15 Uhr zu ihrem nächsten Mittwochstreff in die Räume im Prinzenberg 18 ein. In einer Gesprächsrunde geht es dabei mit Judita Minda um den Welttag des Buches. Der nächste Mittwochstreff findet dann am 8. Mai mit Karl Seidel zum Thema „Von Moskau zum Jenissei“ statt. Der Eintritt ist jeweils frei.

Am Montag, 6. Mai, gibt es bei der Urania am Prinzenberg 18 zudem ab 15 Uhr eine Buch- und Puzzletauschbörse. Bereits gelesene Bücher können dort gegen noch unbekannte Lektüre getauscht werden. Vollständige Puzzle mit 1.000, 1.500 und 2.000 Teilen können ebenfalls den Besitzer wechseln.

Aschersleben mit dem Globus auf der Laga

6.39 Uhr: Aschersleben auf der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg: Oberbürgermeister Steffen Amme und Matthias Poeschel, Vorstand der Aschersleber Kulturanstalt, haben bei regnerischem Wetter am vergangenen Freitag die fünfte Landesgartenschau Sachsen-Anhalts mit eröffnet.

Der Globus aus Aschersleben auf der Laga in Bad Dürrenberg. (Foto: Aka)

Der OB inspizierte natürlich auch den Städtegarten mit dem „Aschersleber Globus“. Bis 13. Oktober freut sich die Laga an der Saale auf Besucher. Eintrittskarten für die Gartenschau sind übrigens auch in der Touristinfo Aschersleben erhältlich.

Vorbereitungen für Salzlandradeltag auf Hochtouren

6.21 Uhr: Der Salzländer fährt gerne Rad und wie jedes Jahr wird der Salzlandradeltag durchgeführt. Am Sonntag, 5. Mai, fahren die einzelnen Gruppen aus vielen Gemeinden des Salzlandkreises zum gemeinsamen Ziel: die Rosenburg in Klein Rosenburg.

2022 hatte der Salzlandradeltag das im Imuset in Schönebeck zum Ziel. (Archivfoto: Paul Schulz)

Auch die Schönebecker Gruppe, unter der Leitung von Christian Assert, wird sich auf den Weg machen.

Wann kommen die neuen Beiträge?

5.43 Uhr: Die neue Satzung über die Kitabeiträge in den Betreuungseinrichtungen der Verbandsgemeinde Saale-Wipper ist noch lange nicht fertig. Auch in der kommenden Sitzung des Verbandsgemeinderates am Dienstag, 30. April, wird nicht über eine Änderung beraten oder entschieden.

Noch ist keine Entscheidung über die Kita- und Hortbeiträge in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper gefallen. (Foto: dpa)

Einer der Gründe sind die zahlreichen Eltern und freien Träger, die sich zu der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Schulen und Kindertagesstätten im Februar dieses Jahres.

Es wird bunt zum Kirschblütenfest am 1. Mai

5.21 Uhr: Ganz so trübe sieht’s nun doch nicht aus in Staßfurt. Zumindest, was die großen Volksfeste betrifft, spielt die Salzstadt schon noch ganz vorn mit. Geschichte sind in diesem Jahr der Frühjahrsrummel auf dem Neumarkt und das Frühjahrslokfest der Staßfurter Eisenbahnfreunde.

Am Mittwoch nächster Woche geht’s munter weiter im Veranstaltungskalender in der Salzstadt. Da ist 1.-Mai-Feiertag und traditionsgemäß das Kirschblütenfest rund um den Staßfurter Stadtsee angesagt.

Ob die Kirsch- oder Mandelbäume noch so schön blühen? Oder vielleicht die Rosskastanien? In manchen Jahren hat’s geklappt mit der Blütenpracht zum 1. Mai am Staßfurter Stadtsee, wie hier 2018. (Foto: Falk Rockmann)

Der Gewerbeverein Staßfurt hat sich einmal mehr vor den Karren gespannt – vor zehn Jahren feierte dieses Frühlingsfest übrigens Premiere, musste aber zweimal wegen Corona zwangspausieren.