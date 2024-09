Bernburg sucht immer noch den Verursacher des Ölfilms auf der Saale, Schönebeck findet lokale Lebensmittelangebote in einer App, bevor sie weggeworfen werden, Staßfurt sperrt den Haushalt, baut aber auf den Straßen weiter: Im Ticker von Dienstag, 3. September 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 2. September 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 3. September 2024.

Das ist neu am Dienstag:

7.14 Uhr: Finnische Folkmusik in der Mehringer Kirche: Am Dienstag, 10. September, findet um 18.30 Uhr in Mehringen ein Folkmusik-Abend mit dem Duo Hurja Halla statt.

Finnischen Folk nach Mehringen bringt das Duo Hurja Halla. (Foto: Harri Säynevirta)

Der Konzert des Mundharmonika-Experten Janne Ojajärvi und der vielseitigen Cellistin Liisa Haapanen setzt die Tradition der finnischen Gastauftritte in der Mehringer Kirche St. Stephani fort. Laut Ankündigung lassen sich die beiden Musiker musikalisch von der Natur inspirieren. Der Eintritt ist frei.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Heimat, Wüste, Herberge

6.46 Uhr: Im Rahmen des Projektes „Heimat Wüste Herberge“ läuft ab Sonnabend, 7. September, im Grauen Hof in Aschersleben eine Ausstellung mit Werken von Wiltrud Krämer. Unter dem Titel „Notabene“ werden Arbeiten aus dem Zeitraum von 1942 bis 2021 zu sehen sein.

Auf der Eröffnungsveranstaltung, beginnend um 17 Uhr, wird Prof. Lienhard Monkiewitsch aus Braunschweig sprechen. Besucher können die Ausstellung im Anschluss werktags von 10 bis 17 Uhr und an Wochenenden nach Vereinbarung besuchen. Die Finissage ist für Sonnabend, 19. Oktober, um 17 Uhr geplant.

Woher kam der Ölfilm auf der Saale?

6.28 Uhr: Es gibt erste Hinweise nach dem Feuerwehreinsatz wegen Ölteppichs auf der Saale in Bernburg.

Der Ölfilm am Wehr in Bernburg ist auf dieser Aufnahme klar zu erkennen. (Foto: FFW Peißen)

Die fieberhafte Suche nach dem Verursacher des Ölteppichs auf der Saale in Bernburg geht weiter. Das Landeskriminalamt ermittelt. Gibt es jetzt eine erste echte Spur? Das verraten wir Ihnen hier.

Zu gut nicht nur zu wegschmeißen

6.14 Uhr: Seit etwa zwei Jahren gibt es Angebote der App „Too Good To Go“ auch in Schönebeck.

In der App können Nutzer sich in der eigenen Region Anbieter der Überraschungstüten anzeigen lassen. (Archivfoto: Anja Riske)

Welche Firmen zur Lebensmittelrettung beitragen und warum sie sich daran beteiligen und warum sie von der Resonanz durchaus begeistert sind, lesen Sie hier.

Was passiert, wenn der Haushalt gesperrt ist

5.58 Uhr: Staßfurt muss mehrere Millionen Euro aufbringen. Das verlangt die Kommunalaufsicht. Der Bürgermeister hat jetzt eine Haushaltssperre verhängt. Was das für die Bürger bedeutet, lesen Sie hier.

Trotz Haushaltssperre werden begonnene Baumaßnahmen fortgesetzt. So zum Beispiel auch die Sanierung von Straßen, wie der vierte Bauabschnitt der Gollnowstraße in Staßfurt. (Foto: Enrico Joo)

Zur Beruhigung hier schon vorab: Da, wo es schon Baustellen gibt, darf weitergebaut werden.