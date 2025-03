Ein Tante-Emma-Laden in Warmsdorf wird von der IHK gefeiert, ein Professor verrät im Seniorenkolleg in Bernburg die Tricks und Risiken der Nahrungsergänzung, nach 30 Jahren Reha-Klinik in Schönebeck haben sich auch Therapien verändert: Im Ticker von Dienstag, 25. März 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Dienstag, 25. März 2025.

Das ist neu am Dienstag:

7.47 Uhr: Ein Blick nach vorne: Am Sonnabend, 17. Mai, erwartet Musikliebhaber ein besonderes Konzert im Ascherslebener Planetarium. Gospel-Queen Yasmin Reese, bekannt aus der Sat1-Show „All Together Now“, zählt einer Pressemitteilung der Aschersleber Kulturanstalt zu den größten Sängerinnen Deutschlands.

Sie tritt an diesem Abend zusammen mit dem Hamburger Tenor Stefan Bäumler auf. Gemeinsam wollen die beiden Musiker unter dem Motto „Gospel meets Opera“ eine ganz besondere Atmosphäre erschaffen und lassen gefühlvoll mitreißenden Gospelgesang mit klassischen Klängen verschmelzen. In ihrer Ankündigung verspricht die Kulturanstalt höchsten Musikgenuss und Gänsehaut pur ab 19 Uhr.

Karten gibt es in der Tourist-Info Aschersleben, Hecknerstraße 6, unter der Telefonnummer 03473/ 84 09 44 0 oder per Mail an info@aschersleben-tourismus.de.

Solar: Wann lohnt sich das Balkonkraftwerk?

6.55 Uhr: Am heutigen Dienstag geht die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt von 18 bis 19.30 Uhr in einem kostenlosen Online-Vortrag der Frage nach, unter welchen Voraussetzungen sich ein Steckersolar-Gerät für Balkon, Terrasse oder Hauswand lohnt.

Die Technik erlaubt es auch Mietern, Solarstrom selbst zu erzeugen und direkt im Haushalt zu verbrauchen. Wie die Technik funktioniert und was vor dem Kauf, bei der sicheren Montage und Nutzung zu beachten ist, erläutert eine Energieberaterin der Verbraucherzentrale. Thema sind auch die geltenden Anforderungen, Regeln und Vorgaben, um Konflikte mit Vermieter und Nachbarn zu vermeiden.

Weitere Informationen und Termine finden sich hier online.

Ein ganz besonderer kleiner Laden in Warmsdorf

6.28 Uhr: Jedes Jahr zählt, mit dem sich ein Unternehmen am Markt beweist. Erst recht, wenn es so ein kleiner Tante-Emma-Laden ist, wie der „bei Elsa“ in Warmsdorf. „Solche Geschäfte sind vom Aussterben bedroht“, drückt es Kathleen Pielert drastisch aus.

Kathleen Pielert (links) überreicht an Silke von Kalnassy-Klindt (rechts) und deren Schwester Heike Eisele im Warmsdorfer Tante-Emma-Laden die „Durchhalte"-Ehrenurkunde der IHK Halle-Dessau. (Foto: Falk Rockmann)

Warum die Sachbearbeiterin von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Dessau-Roßlau dort kürzlich eine Ehrenurkunde überreicht hat, erzählen wir Ihnen hier.

Wie das Geschäft mit den Kapseln klappt

6.11 Uhr: Wie das Geschäft mit den Kapseln und der Werbung klappt, erklärt Christoph Wiedmer, Professor vom Fachbereich Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung der Hochschule Anhalt, beim Seniorenkolleg in Bernburg.

Christoph Wiedmer zeigt eine Werbeanzeige aus der Illustrierten. (Foto: Joachim Hennecke)

Er spricht über die Wirkung von Nahrungsergänzungsmitteln und wo man sich Rat holen kann. Was das mit Frau Marianne und den Blue-Berry-Tabletten aus der Illustrierten zu tun hat, verraten wir Ihnen hier.

30 Jahre Reha-Klinik: Therapien und Digitalisierung

5.52 Uhr: 1995 wurde die Klinik in Bad Salzelmen fertiggestellt und hat seitdem viele Patienten betreut. Im zweiten Teil unseres Blicks zurück geht es im Schwerpunkt um neue Therapiekonzepte und wie die Digitalisierung Zeit in der Behandlung sparen kann.

Wer sagt, dass Übungen nur in der Reha-Klinik gemacht werden müssen? Vor dem Gradierwerk geht das auch. (Foto: Klinik)

Es ist ein Blick zurück in eine Geschichte über Beständigkeit und Veränderung.