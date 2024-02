Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der neue Newsblog: ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Immer auf dem neuesten Stand.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was ist eigentlich zum Wochenstart alles passiert? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 7. Februar.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 7. Februar 2024:

Das ist neu am Donnerstag:

06.59 Uhr: Noch bis zum 16. Februar können sich die Bürger von Calbe zum Thema Lärmschutz an ihr Rathaus wenden. Hintergrund ist die aktuelle Lärmkartierung, die der Stadtrat im vergangenen Januar auf der Tagungsordnung hatte.

Vor allem nachts macht der Verkehr zu viel Lärm. (Foto: Thomas Höfs)

Für Calbe beutete das, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, dem Lärm entgegenzuwirken. Welche das sind, können Sie hier lesen.

So wird das Wetter im Salzlandkreis

06.14 Uhr: Im Salzlandkreis wird des am Donnerstag kälter. In Aschersleben und Bernburg sinken die Temperaturen auf 1 bis maximal 3 Grad Celsius. Vormittags ist es bewölkt, gelegentlich lässt sich die Sonne sehen. Mittags zieht es sich zu und abends kann es zu Regenschauern kommen.

Ähnlich sieht das Wetter in Schönebeck aus, hier liegt die Temperatur allerdings bei bis zu 4 Grad Celsius, genauso wie in Staßfurt.

Silbersack nimmt Stellung zu Kommentar

06.01 Uhr: Kritik an den Bauernprotesten? Der FDP-Politiker Andreas Silbersack hatte die Proteste der Landwirte gegen die Politik der Ampel-Regierung in Berlin mit den Worten kommentiert.

Im ganzen Land gab es Proteste der Bauern. Auch in Magdeburg wurden dabei Mahnfeuer entzündet. (Foto: Thomas Schulz)

Doch wie steht der Politiker eigentlich genau zu den Protesten der Landwirte? Er hat eine Stellungnahme veröffentlicht und erklärt: Die Kritik sei nicht gegen die Proteste an sich gerichtet gewesen.

Fünfter Bauabschnitt beginnt und Gollnowstraße in Staßfurt ab 19. Februar dicht

05.21 Uhr: Die Baumfällarbeiten in und entlang des fünften Bauabschnittes der Gollnowstraße in Staßfurt beginnen am kommenden Montag und Dienstag, 12. und 13. Februar. „Unter Vollsperrung des Straßenverkehrs sind dies die bauvorbereitenden Arbeiten, denn ab dem 19. Februar beginnen die Kanal- und Straßenbauarbeiten im fünften Bauabschnitt der Gollnowstraße“, berichtet Fachdienstleiterin Susanne Epperlein, Fachbereichsleiterin für Stadtsanierung und Bauen.

Die Stadt Staßfurt wird in diesem Straßenbereich einen Regenwasserkanal einschließlich der dazugehörigen Wasserführungs- und Ableitungsanlagen errichten, sowie die Straßenfläche und deren Nebenanlagen grundhaft ausbauen. Kostenpunkt: 740.000 Euro.