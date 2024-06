Eine Kirche in Könnern, die vor sich hin bröckelt, ein Automat in Schönebeck, der leckere Pizza verspricht, eine Suche nach Schwänen in Staßfurt, die an der Bode endet: Im Ticker von Donnerstag, 20. Juni 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 19. Juni 2024.

7.37 Uhr: Der Förderverein zur Erhaltung und Nutzung der Dorfkirche zu Wilsleben und die Autorin Patricia Dietrich laden alle, die an kurzweiligen Detektivgeschichten interessiert sind, am 28. Juni um 17 Uhr zu einer weiteren Buchlesung in die Wilslebener Kirche ein.

Nach dem erfolgreichen Debütroman „Der Irrtum oder Marlenes erster Auftrag“ präsentiert Patricia Dietrich einmal mehr nun die packende und komisch witzige Fortsetzung ihres Krimis: „Die Überführung – Marlenes neuer Auftrag“, heißt es in einer Ankündigung. Der Eintritt ist frei.

Krebsberatung vor Ort in Bernburg

7.09 Uhr: Am Mittwoch, 26. Juni, bietet die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft ihre psychosoziale Krebsberatung für Betroffene und ihre Angehörigen aus Bernburg kostenfrei an.

In der Außensprechstunde im Awo-Seniorenzentrum Zepziger Weg, Stauffenbergstraße 18, in Bernburg informieren Psychoonkologen zu Krebserkrankungen, unterstützen bei der Krankheitsbewältigung und bei der Entscheidungsfindung, begleiten in Krisensituationen, helfen bei der Entwicklung neuer Perspektiven und geben Infos zu sozialrechtlichen Fragen und zu Rehabilitationsangeboten.

Eine telefonische Terminvereinbarung unter 0345/478 81 10 oder info@sakg.de ist erforderlich.

Alkoholtest in Aschersleben abgelehnt

6.37 Uhr: Am Dienstagnachmittag kontrollierte die Polizei einen 41-Jährigen, der mit einem Pkw am Ossietzky-Platz unterwegs war. Wie die Polizei meldet, hätten die Beamten während der Kontrolle typische Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Einen freiwilligen Schnelltest lehnte der 41-jährige Fahrer ab.

Im Zuge des daraufhin eingeleiteten Bußgeldverfahrenes wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet. Diese konnte dann zum Zweck der Beweissicherung nicht mehr ausgeschlagen werden. Dem Mann wurde die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt.

An St. Wenzel bröckelt der Turm vor sich hin

6.24 Uhr: Die Stadtkirche St. Wenzel in Könnern hat ein Problem: Der

Turm bröckelt vor sich hin, der weiche rote Saalesandstein des Gemäuers verwittert.

Bauingenieur Joachim Hackel zeigt, wo die Probeputzarbeiten (blaues Viereck im Hefter) stattfinden. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie Joachim Hackel das historische Bauwerk vor dem Verfall retten möchte und welche ersten Schritte dazu eingeleitet worden sind, lesen Sie hier.

Die Pizza aus dem Automaten

6.06 Uhr: Seit Anfang Juni steht am Solequell in Schönebeck ein Automat, der schnell eine Pizza liefert. Doch kann so etwas schmecken?

Freispiel für den großen Hunger? Der Pizzaautomat steht in der Eggersdorfer Straße gegenüber vom Solequell. (Foto: Olaf Koch)

Was taugt die Pizza aus dem Automaten? Reporter Stefan Demps hat den Selbsttest gemacht. Wie es ihm geschmeckt hat, lesen Sie hier.

Sag mir, wo die Schwäne sind

5.49 Uhr: Da ist sie ja, die Familie Schwan vom Staßfurter Stadtsee. Sie hat sich auf der Bode niedergelassen. Auch ganz in der Nähe der Menschen, wie Sie hier nachlesen können.

So sehen Sommerferien auf Schwänisch aus. (Foto: Falk Rockmann)

Familie Schwan vom Stadtsee Staßfurt sonnt sich also auf der Bode: Na dann, schöne Ferien!