Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 6. März 2024:

Das ist neu amr Mittwoch:

7.16 Uhr: Wie geht es mit dem Gewerbegebiet Ilberstedt Ost weiter? Darüber spricht der Ilberstedter Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung. Es geht unter anderem darum, den städtebaulichen Vertrag von 2022 aufzuheben, fordert die Fraktion Heimatfreunde. Denn der sieht vor, dass die Gemeinde die Planungskosten trage.

Beginn der Sitzung, die am Dienstag, 12. März, im Gemeindezentrum stattfindet, ist 18 Uhr. Einwohner können dem Rat während der Fragestunden zudem eigene Anliegen vorbringen.

Der nächste Beweis für den Frühling

6.53 Uhr: Falls Sie noch nach dem Frühling suchen - hier das nächste Beweisfoto: Obwohl sich der Himmel über Bernburg in den den vergangenen Tagen vor allem grau zeigte, hatte die Wiese an der Ernst-Barlach-Straße noch einige Farbtupfer zu bieten.

Frühblüher in Bernburg setzen ein Zeichen für den nahenden Frühling. (Foto: Engelbert Pülicher)

Vor allem in Lila zeigte sich die Grünfläche, die sich im Frühjahr wegen der zahlreichen Krokusse als beliebtes Fotomotiv unter den Bernburgern anbietet. Dort wachsen aber auch noch einige andere Frühblüher.

Zusatzführung zu vergessenen Orten

6.34 Uhr: Aufgrund der großen Nachfrage hat die Tourist-Information Aschersleben für Sonnabend, 16. März, eine zusätzliche Tour zum Thema „Die Junkerswerke“ aufgelegt. Der Streifzug startet um 14.30 Uhr am Majoranwerk, Majoranweg 21, und führt an vergessene Orte in der Stadt. Während der zweistündigen Tour gibt es Einblicke in die Industriegeschichte.

Eine Erlebnistour führt in die Geschichte Junkerswerke und an vergessene Orte in Aschersleben. (Foto: Aschersleber Kulturanstalt)

Anmeldungen nimmt die Tourist-Information, Hecknerstraße 6, Telefon 03473/8 40 94 40, entgegen. Die Teilnahmegebühr beträgt 7,50 Euro pro Person.

Was wird aus dem Seepark Barby?

6.15 Uhr: Wie geht es weiter mit dem Seepark Barby? Als kommunale Einrichtung muss die Stadt in den Sommermonaten für die Absicherung des Badebetriebes sorgen. Das gelang in den zurückliegenden Jahren immer schlechter.

Mit der Zukunft des Seeparks beschäftigt sich die Kommune. (Archivfoto: Thomas Höfs)

Im kommenden Jahr könnte sich die Stadt von der Freizeiteinrichtung ohne finanzielle Nachteile trennen. Öffnet das die Tür für eine Privatisierung? Mehr dazu lesen Sie hier.

Ostalgie beim Treffen der IFA-Freunde Egeln

6.09 Uhr: Zum Erhalt der Ostdeutschen Fahrzeug Technik gründete Matthias Hund aus Egeln vor Jahren mit Freunden eine Interessengemeinschaft: die IFA-Freunde Egeln. Über die Jahre entwickelten sich die Freunde und Fans der alten Technik.

Die Mitglieder der Interessengemeinschaft Ost-Camping- Freunde trafen sich auf dem Campingplatz. Hier die Mitglieder aus Hecklingen und Schneidlingen zum ostalgischen Fahrzeug Treffen in Egeln. (Foto: Volker Müller)

Anfangs als kleines Treffen in der Runde wurde es Stück für Stück zu einem jährlichen Event. Da kommen Oldtimerfreunde aus mehreren Landkreisen wie Harz, Börde und Salzlandkreis. Sie treffen sich in diesem Jahr zum fünften Mal zum Ost-Camping-Treffen. Und so war es in diesem Jahr.

Norma und Netto? Entscheidung vertagt

5.53 Uhr: Der Bauausschuss der Stadt Nienburg hat die Entscheidung über die Anträge auf zwei Bebauungspläne, hinter denen sich Pläne für eine Ansiedlung von Norma und Netto verbergen, zurückgestellt.

Der Boden des Nienburger Grundstücks an der Calbeschen Straße 20 sei kontaminiert, meint Stadtrat Frank Kürschner. (Foto: Thomas Weißenborn)

Damit wird das Thema auch nicht im Stadtrat behandelt. Was der Zustand eines der beiden Grundstücke und der Brief eines Investors damit zu tun hat.