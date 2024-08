Ein Preußlitzer fährt mit seinem ganz besonderen Trabbi jetzt Rennen, in Felgeleben ist den Anwohnern der Fliederstraße der Verkehr zu schnell, zu laut und zu schwer, in Staßfurt lernt die AfD, wo Transparenz bei Investoren ihre Grenzen hat: Im Ticker von Mittwoch, 28. August 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

8.34 Uhr: Ein ansprechendes Programm haben die Organisatoren für das Familien- und Vereinsfest Förderstedt aufgestellt, das am Sonnabend, 7. September, auf das Gelände vorm Sportplatz einlädt. Es beginnt mit einem Sportfest mit Vereins- und Straßenmannschaften.Dazu ist eine Voranmeldung erforderlich.

14 Uhr startet dann das Familienprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken, Kinderflohmarkt. Entenangeln, Volkskönigsschießen und Stiefelweitwurf sowie die Freiwillige Feuerwehr Südliche Börde sorgen für Abwechslung. Am Nachmittag gibt es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen sowie einen Eiswagen. 14 Uhr startet auch das dreiteilige Unterhaltungsprogramm Probst.

Zwischendurch treten die Kinder vom Abenteuerland (14.45 Uhr) auf, und 16.15 Uhr fasziniert eine Greifvogel-Präsentation. Eine Tanzgruppe heizt 17.30 Uhr schonmal ein, bevor es 19 Uhr dann mit DJ Kalle in den Tanzabend geht. (fr)

Nachts im Bernburger Museum

7.42 Uhr: Nachts im Museum: Bei der Bernburger Museumsnacht am Sonnabend, 31. August, gibt es Kunst und Kultur in besonderer Atmosphäre. Von 16 bis 22 Uhr können Museum, Eulenspiegelturm und Kunsthalle besichtigt werden. Die Künstlerin Anja Nürnberg nimmt Besucher der Kunsthalle von 16 bis 18 Uhr in Empfang.

Auf der Bühne im Schlosshof spielt von 16 bis 19 Uhr der Country-Musiker Jens Dammann und anschließend die Naumburger Steinmeister Band. Ab 19 Uhr gibt es eine Taschenlampenführung für Kinder. Höhepunkt bildet eine Feuershow auf dem Schlosshof ab 21 Uhr.

Sicherheit auf den Straßen der Stadt

7.09 Uhr: „Mobil, aber sicher unterwegs im ÖPNV und in der Stadt“ heißt es am Donnerstag, 19. September, ab 9.30 Uhr im Bestehornhaus in Aschersleben beim Verkehrssicherheitstag für Senioren, organisiert durch die Verkehrswacht Aschersleben. Darüber informiert Lothar Kraneis von der Verkehrswacht.

Zunächst wird die Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt Informationen zum ÖPNV im Land Sachsen-Anhalt, Organisation der Züge oder des Busverkehrs und die verschiedenen Sondertickets in Sachsen-Anhalt geben. Tipps zur Sicherheit beim Verreisen vermittele an dem Vormittag die Bundespolizei. Das Polizeirevier Bernburg berichtet laut Kraneis außerdem über Unfallschwerpunkte und Unfallprävention im Landkreis.

Wie üblich gibt es die Möglichkeit die eigenen Fähigkeiten zur Teilnahme am Straßenverkehr bei Reaktions-, Seh- und Hörtests zu prüfen oder an einem Simulator auszuprobieren.

Fotoausstellung zur Douglas-Villa

6.42 Uhr: Eine Fotoausstellung zur Douglas-Villa wird am heutigen Mittwoch, 28. August, 15 Uhr, in der Kreisvolkshochschule Aschersleben in der Augustapromenade 44 eröffnet. Darüber informiert Heimatforscher Kurt Großkreutz, der ebenfalls Mitglied in der Geschichtswerkstatt der Kreisvolkshochschule ist. Diese zeichnet für die Ausstellung, die den Titel „Die Douglas-Villa in der Ermslebener Straße. Chance oder Schande – Vom Schicksal eines Ascherslebener Baudenkmals“ trägt, verantwortlich.

Wie Großkreutz mitteilt, kann jeder, der sich für Geschichte und Zukunft der Villa interessiert, an der Ausstellungseröffnung teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, ebenso werde kein Eintritt erhoben. Die Fotoausstellung ist auch über die Vernissage hinaus zugänglich. Und zwar jeweils zu den Öffnungszeiten der Kreisvolkshochschule.

Mehr Transparenz oder wirtschaftlicher Selbstmord?

6.26 Uhr: Mehr Transparenz wollte die AfD nach eigenem Bekunden im Staßfurter Stadtrat erreichen: Die Mitglieder sollten immer und zu jeder Zeit über Interesse von Investoren an Flächen in der Stadt informiert werden.

Als die Konkurrenz von „wirtschaftlichem Selbstmord“ und die Verwaltung von einem Ausschlusskriterium für Neuansiedlungen spricht, kommt auch die AfD allerdings ins Grübeln. Was dabei herausgekommen ist, erzählen wir Ihnen hier.

Mit der Rennpappe am Start

6.14 Uhr: Dirk Müller aus Preußlitz hat sich seinen Traum von einem ganz besonderen Rennwagen erfüllt und geht mit seinem Trabant 601 ins Rennen.

Dirk Müller hat sich seinen Traum erfüllt und fährt nun Rennen mit einem Trabi. Am Wochenende geht er erstmals dieses Jahr an den Start. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie er sich auf den ADMV Classic Cup vorbereitet und wo er sich mit dem Rennfieber infiziert hat, lesen Sie hier - Video inklusive.

Zu laut, zu schnell, zu schwer

Lärm sowie zu schnelle und zu schwere Fahrzeuge sorgen in Felgeleben für verärgerte Anwohner. Nun wurden Unterschriftensammlung und Forderungen im Schönebecker Rathaus abgegeben.

Anwohner in der Fliederstraße im Schönebecker Stadtteil Felgeleben sind von zu schnellen und zu schweren Fahrzeugen genervt. (Foto: Paul Schulz)

Dabei ist dort schon manches passiert, um den Verkehr zu beruhigen. Nur eben nicht genug - zumindest aus Sicht der Anwohner. Was tun also?