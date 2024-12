SLK live: Der Newsblog Das ist der Montag im Salzlandkreis

Ein junger Boxer bleibt in Aschersleben Weltmeister, am Bahnhof in Sachsendorf wird nicht nur das alte Stellwerk abgerissen, in der alten Fleischerei von Gerlebogk wächst jetzt junger Hanf: Im Ticker von Montag, 9. Dezember 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.