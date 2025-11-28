Staßfurts Benneck’scher Hof stand vor wenigen Tagen im Zeichen des Vorweihnachtsmarkts der Wohnungsbaugenossenschaft.

Zahlreische Beucher kamen zum vorweihnachtlichen Markt in den Benneck'schen Hof.

Der Benneck’sche Hof stand vor wenigen Tagen im Zeichen eines vorweihnachtlichen Markttreibens. Bereits seit 2012 ist der Vorweihnachtsmarkt der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) eine Staßfurter Tradition, um Mitglieder und Gäste auf die Festtage einzustimmen – und ein Baustein des genossenschaftlichen Programms „Sorglos Wohnen“.

Wie aus den vergangenen Jahren bewährt, konnten die Kinder nach Herzenslust kostenfrei Karussell fahren, Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsschmuck in der alten Schmiede der Genossenschaft basteln.

Mit Räuber Hotzenplotz

Für Unterhaltung sorgten unter anderem die Kindertageseinrichtung „Regenbogenland“, mit einer Mischung aus Gedichten, Gesang und Tanz, und der Räuber Hotzenplotz der Puppenbühne Staßfurt-Nord.

Die Besucher stärkten sich etwa mit Grünkohl, Grillwurst, Schmalzkuchen, Süßigkeiten, heißen Waffeln, Glühwein, Kakao und vielem mehr.