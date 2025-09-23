Die Kindertagesstätte „Regenbogenland“ blickt auf vier Jahrzehnte des Bestehens – als Einrichtung in freier Trägerschaft. Rückblick und Zukunftsmodell.

Musik gehört zum Leben in der Kindertagesstätte – zum Jubiläum wie im Alltag.

Staßfurt - Die Kindertagesstätte „Regenbogenland“ feiert in diesem Jahr 40-jähriges Bestehen. In direkter Nähe zum Stadion der Einheit, in Nachbarschaft zur Sekundarschule, lachen, spielen, und lernen zurzeit nahezu 100 Kinder. Das Miteinander, die Gemeinschaft und das gegenseitige Zutrauen, das sind Werte, die nicht nur für den Träger, das Kinder-, Jugend- und Familienwerk der Volkssolidarität, zählen. Vor Kurzem hatten Eltern und andere Gäste die Möglichkeit, sich die Kita Am Tierpark in Staßfurt genauer anzuschauen.