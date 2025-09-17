1. „Culinario“: Ende September lädt Staßfurt zum Erlebnistag – mit dem Tag der Regionen, mit Produktköniginnen und mehr. Auf dem Sperlingsberg geht's kulinarisch zu.

Die Werbebanner für die „Culinario“ auf dem Sperlingsberg hängen: Nicole Gallinat und Sylvia Götze auf der Schlachthofbrücke.

Staßfurt - Seit drei Jahrzehnten eröffnet die Interkulturelle Woche deutschlandweit einen Raum für Orte, Gemeinden, Städte, Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen, die sich am Dialog beteiligen möchten. Seit 2019 lädt die „Culinario“ im Salzland zum Höhepunkt dieser Woche zum dazugehörigen kulinarischen Genuss.