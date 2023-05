Stadt prüft Kosten für einen Schulbolzplatz in Hecklingen

Der Bolzplatz der Grundschule in Hecklingen braucht einen neuen Belag.

Hecklingen - „Der Bolzplatz der Grundschule Hecklingen braucht einen neuen Belag“, sagte der SPD-Fraktionschef des Stadtrates Roger Stöcker in der Stadtratssitzung im Stadtsaal „Stern“. Der Wunsch, dieses Vorhaben umzusetzen, sei aus der Schule gekommen, die in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiere. Wegen des fehlenden Geldes in der Stadtkasse sollte man dafür Spenden sammeln, schlug der Kommunalpolitiker vor.