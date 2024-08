Stadt wird geschlossenes Bad im Salzlandcenter in Staßfurt wohl nicht übernehmen

Staßfurt - Die Diskussionen rund um das am 20. April geschlossene Bad im Salzlandcenter in Staßfurt haben eine eindeutige Richtung genommen. Sowohl im Kulturausschuss als auch im Finanzausschuss wurde eine Vorlage der Stadtverwaltung eindeutig abgelehnt. Die Stadt hatte vorgeschlagen, das Bad vom bisherigen Betreiber Bernstein-Gruppe per Pacht zu übernehmen. Im Kulturausschuss gab es sechs Ablehnungen und eine Enthaltung, im Finanzausschuss stimmten alle sieben Ausschussmitglieder dagegen.