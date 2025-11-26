Ob Staßfurts Problemimmobilien tatsächlich einen Eigentümermoderator bekommen, ist fraglich, das „Vorzeigeobjekt“ Hamsterstraße derweil wohl dem Abriss geweiht.

Problemimmobilie Hamsterstraße: Vor fast zehn Jahren haben Kinder und Jugendliche das Haus zur Straßengalerie mit Schaufenstern gemacht.

Staßfurt - Seit ein paar Monaten dokumentiert das Problemimmobilienkataster die Geisterhäuser der Stadt. Nun entscheidet sich, ob es in Staßfurt tatsächlich einen Eigentümermoderator braucht, der das Stadtbild und die allgemeine Sicherheit stärkt. „Wie wär’s, erst mal einen Universalbrief rauszuschicken?!“, beendet Matthias Büttner, Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung, eine durchaus hitzige Debatte im Haus am See.