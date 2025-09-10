Stadträte kritisieren, dass Ecostor Versprechungen beim Bau des Batteriespeichers in Förderstedt nicht einhält. Hat das Unternehmen etwas Falsches versprochen?

Ecostors Batteriespeicher in Bollingstedt in Schleswig-Holstein aus der Drohnenperspektive. So ähnlich (nur größer) soll es auch in Förderstedt werden.

Förderstedt - Es wird in Förderstedt gebaut. Der riesige Batteriespeicher neben dem Umspannwerk wird derzeit errichtet. Das Unternehmen aus Kirchheim bei München, das da baut, sieht sich aber starken Vorwürfen ausgesetzt. Ecostor soll im Vorfeld Zusagen gemacht haben, dass es Baustraßen auf eigene Kosten in Stand setzt und die Feuerwehren entsprechend ausrüstet.