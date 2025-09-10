weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Ecostor: Stadtrat diskutiert den Wert von Versprechen

Stadträte kritisieren, dass Ecostor Versprechungen beim Bau des Batteriespeichers in Förderstedt nicht einhält. Hat das Unternehmen etwas Falsches versprochen?

Von Enrico Joo 10.09.2025, 06:00
Ecostors Batteriespeicher in Bollingstedt in Schleswig-Holstein aus der Drohnenperspektive. So ähnlich (nur größer) soll es auch in Förderstedt werden.
Ecostors Batteriespeicher in Bollingstedt in Schleswig-Holstein aus der Drohnenperspektive. So ähnlich (nur größer) soll es auch in Förderstedt werden. Foto: Ecostor

Förderstedt - Es wird in Förderstedt gebaut. Der riesige Batteriespeicher neben dem Umspannwerk wird derzeit errichtet. Das Unternehmen aus Kirchheim bei München, das da baut, sieht sich aber starken Vorwürfen ausgesetzt. Ecostor soll im Vorfeld Zusagen gemacht haben, dass es Baustraßen auf eigene Kosten in Stand setzt und die Feuerwehren entsprechend ausrüstet.