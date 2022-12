Staßfurt: Breite Unterstützung für zweiten Kaufland durch Lokalpolitiker

Ende 2023 oder Anfang des Jahres 2024 soll in Staßfurt ein zweiter Kaufland eröffnen. Das hat der Lebensmittelhändler verkündet. Auch die Lokalpolitiker begrüßen die Ansiedlung in Leopoldshall.

In der Hecklinger Straße in Staßfurt gibt es bereits einen Kaufland. In der Hohenerxlebener Straße möchte der Lebensmittelhändler eine zweite Filiale in der Bodestadt eröffnen.

Staßfurt - Beim Kaufland in der Hecklinger Straße in Staßfurt hat sich seit dem Sommer 2022 einiges verändert. Seit der Real-Markt in Leopoldshall seine Türen geschlossen hat, ist nichts mehr so, wie es vorher war. Die Zahl der Kunden hat sich vergrößert. Es werden nun auch Waren gefragt, die vorher Ladenhüter waren. Wer vorher bestimmte Waren bei Real gekauft hat, sucht diese nun natürlich woanders. So müssen zum Beispiel beim Kaufland in der Hecklinger Straße bestimmte Artikel extra bestellt werden, die mittlerweile besonders gefragt sind.