Tausende Besucher feiern am 1. Mai das 9. Kirschblütenfest am Stadtsee Staßfurt. Fast 50 Stände gibt's zum Familienfest. Die nächsten großen Volksfeste sind im Juni.

Ob die Kirsch- oder Mandelbäume noch so schön blühen, oder vielleicht die Rosskastanien? In manchen Jahren hat's geklappt mit der Blütenpracht zum 1. Mai am Staßfurter Stadtsee, wie hier 2018.

Staßfurt - Ganz so trübe sieht's nun doch nicht aus in Staßfurt. Zumindest, was die großen Volksfeste betrifft, spielt die Salzstadt schon noch ganz vorn mit. Geschichte sind in diesem Jahr der Frühjahrsrummel auf dem Neumarkt und das Frühjahrslokfest der Staßfurter Eisenbahnfreunde. Beide Großveranstaltungen durften sich am ersten April-Wochenende wieder einer überwältigenden Resonanz von Besuchern aus Nah und Fern erfreuen.