Michael Körner hilft geflüchteten Ukrainern und besorgt ihnen auch in Staßfurt Unterkünfte. Nun sammelt er wieder Pfandflaschen. Mit dem Erlös will er Weihnachtsgeschenke organisieren.

Staßfurt - Nachts liegt Michael Körner oft wach. Schmerzen lassen ihn manchmal nicht mehr einschlafen und dann kreisen auch die Gedanken. Aber anstatt sich von links nach rechts zu werfen, steht er auf. „Dann habe ich oft die besten Ideen“, sagt er. Dann schreibt er Nachrichten, erledigt organisatorischen Kram und kümmert sich. So, wie er es immer tut. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 hilft Körner ukrainischen Geflüchteten. In seinem Wohnort Brück – 35 Kilometer südwestlich von Potsdam – ist Körner jeden Tag ehrenamtlich unterwegs. Und betreut dabei auch eine dreistellige Anzahl von Geflüchteten in Staßfurt.