Ein Polizist erinnert sich - und das in Serie: Kriminalhauptkommissar a. D. Rolf Strehler erzählt von dem Fall eines „Telefonknackers“, der nicht nur Staßfurt für Wirbel sorgte.

Staßfurt: Kuriose Entdeckung bei Einbruch in Telefonzelle

Staßfurt. - Irgendwann, um 2005, hatten wir es mit einer Straftatenserie zu tun, die nachhaltig wirkte, ohne gleich erkennbar zu sein. Die vertrauten gelben Telefonzellen wurden langsam durch öffentliche Servicepunkte ersetzt, die sich in Grau/Magenta präsentierten. Der Münzfernsprecher würde bald zu einer untergehenden Spezies in der öffentlichen Kommunikationslandschaft werden. Das Handy trat langsam seinen unaufhaltsamen Siegeszug an.