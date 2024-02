Am Stadtsee hatten sich am Samstag mehrere Hundert Menschen versammelt, um gemeinsam gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Ein paar Blicke gingen in den Himmel, Finger zeigten nach oben. Und immer wieder ein Murmeln links und rechts: „Das ist ein Zeichen.“ Wenn die Hoffnung nur eine kleine Flamme in der Dunkelheit ist, dann braucht der Mensch Zeichen. Die ihm sagen: Es wird besser werden. Auch, wenn er es noch nicht weiß. Während des Regens öffnete sich am Samstagnachmittag in Staßfurt bereits wieder der Himmel. Ein doppelter Regenbogen in prallen Farben wollte den Menschen unten am Stadtsee vielleicht mitteilen: Auch dieser Krieg wird ein Ende haben. Irgendwann.