Staßfurt: Werden Bürger von Sitzung des Stadtrats ausgeschlossen?

In der Corona-Pandemie findet die Sitzung des Staßfurter Stadtrats schriftlich statt. Auch Bürgeranfragen können nur schriftlich erfolgen. Ein Einwohner findet: Die Öffentlichkeit wird so ausgeschlossen. Wie die Stadt und die Fraktionen das einschätzen.

In der Corona-Zeit findet die Sitzung des Staßfurter Stadtrats normalerweise im großen Saal des Salzland Centers statt. Nur so können die Abstandsregeln eingehalten werden.

Staßfurt - Die Corona-Pandemie bringt einiges zum Stillstand. So auch den Stadtrat in Staßfurt. Der konnte am Donnerstag, 9. Dezember, nicht in einer Präsenzsitzung tagen. Im schriftlichen Umlaufverfahren müssen die Politiker bis 17. Dezember ihr Votum bei Beschlüssen abgeben. Diese Not-Variante in Corona-Zeiten hat aber auch Nachteile.