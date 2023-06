Bereits bei der „Grandtour" zum Entwicklungskonzept der Stadt Staßfurt im Juli vergangenen Jahres konnten sich rund 30 Teilnehmer einen Überblick von Radfahrmöglichkeiten verschaffen. Jetzt sollen in Sachen Radverkehrskonzept “Nägel mit Köpfen" gemacht werden. Am 11. Juni startet erneut eine Radtour am „Haus am See“.

Foto: Falk Rockmann