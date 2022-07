Staßfurt: Zu wenige Toiletten und lange Wege in der Kita „Sandmännchen“

Eltern berichten, dass in der Kita „Sandmännchen“ in Staßfurt 39 Kinder drei Toiletten benutzen müssen. Kinder hätten Probleme, „sauber“ zu bleiben. Nach einem Vor-Ort-Termin hat der Salzlandkreis reagiert.

Staßfurt - Die kleine Tochter von Claudia Thiele aus Staßfurt hatte sich Lob verdient. Das kleine Mädchen war schon früh „sauber“. Die Hose blieb trocken, sowohl zu Hause als auch in der Kita. Doch als die Tochter, die die Kita „Bergmännchen“ in Staßfurt besucht, von der Krippe in die Kita wechselte, fiel den Eltern etwas auf. „Unsere Tochter hatte eine nasse Hose und auch mal einen Berg im Schlüpfer. Nicht zu Hause, aber in der Kita“, sagt die Mutti. Ihr war klar, dass es an der Kita liegen muss.