weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Staßfurt
    4. >

  4. Landtagswahl, Wirtschaft und Lokalpolitik: Staßfurter CDU-Stammtisch mit Ministerpräsident im Theater

Landtagswahl, Wirtschaft und Lokalpolitik Staßfurter CDU-Stammtisch mit Ministerpräsident im Theater

Ministerpräsident folgt Einladung der CDU Staßfurt. Stammtisch ist etwas mehr als Partei- und Wahlkampfversammlung. Warum sitzt Vater der Veranstaltung im Publikum?

Von Falk Rockmann 24.02.2026, 18:05
Auf der Bühne des Staßfurter CDU-Wirtschaftsstammtischs im Salzlandtheater (von links nach rechts): Unternehmer Hartmut Bischoff, "Privatier" Thomas Wagner, EMS-Chef Jens Brenner, Ortsverbands-Vize und Ortsbürgermeister Stephan Czuratis, Ministerpräsident Sven Schulze, Lebenshilfe-Bördeland-Geschäftsführer Stefan Labudde und Hotelier Stephan Shetschkow.
Auf der Bühne des Staßfurter CDU-Wirtschaftsstammtischs im Salzlandtheater (von links nach rechts): Unternehmer Hartmut Bischoff, "Privatier" Thomas Wagner, EMS-Chef Jens Brenner, Ortsverbands-Vize und Ortsbürgermeister Stephan Czuratis, Ministerpräsident Sven Schulze, Lebenshilfe-Bördeland-Geschäftsführer Stefan Labudde und Hotelier Stephan Shetschkow. Foto: Falk Rockmann

Staßfurt. - „Einen offenen und ehrlichen Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und Bürgern“ wünscht Jonas Zelmer CDU-Ortsverband, welcher zum Staßfurter Wirtschaftsstammtisch Vertreter der lokalen Wirtschaft ins Salzlandtheater eingeladen hatte und Ministerpräsident (MP) Sven Schulze dazu gewinnen konnte.