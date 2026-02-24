Ministerpräsident folgt Einladung der CDU Staßfurt. Stammtisch ist etwas mehr als Partei- und Wahlkampfversammlung. Warum sitzt Vater der Veranstaltung im Publikum?

Auf der Bühne des Staßfurter CDU-Wirtschaftsstammtischs im Salzlandtheater (von links nach rechts): Unternehmer Hartmut Bischoff, "Privatier" Thomas Wagner, EMS-Chef Jens Brenner, Ortsverbands-Vize und Ortsbürgermeister Stephan Czuratis, Ministerpräsident Sven Schulze, Lebenshilfe-Bördeland-Geschäftsführer Stefan Labudde und Hotelier Stephan Shetschkow.

Staßfurt. - „Einen offenen und ehrlichen Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und Bürgern“ wünscht Jonas Zelmer CDU-Ortsverband, welcher zum Staßfurter Wirtschaftsstammtisch Vertreter der lokalen Wirtschaft ins Salzlandtheater eingeladen hatte und Ministerpräsident (MP) Sven Schulze dazu gewinnen konnte.