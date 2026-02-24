Landtagswahl, Wirtschaft und Lokalpolitik Staßfurter CDU-Stammtisch mit Ministerpräsident im Theater
Ministerpräsident folgt Einladung der CDU Staßfurt. Stammtisch ist etwas mehr als Partei- und Wahlkampfversammlung. Warum sitzt Vater der Veranstaltung im Publikum?
24.02.2026, 18:05
Staßfurt. - „Einen offenen und ehrlichen Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und Bürgern“ wünscht Jonas Zelmer CDU-Ortsverband, welcher zum Staßfurter Wirtschaftsstammtisch Vertreter der lokalen Wirtschaft ins Salzlandtheater eingeladen hatte und Ministerpräsident (MP) Sven Schulze dazu gewinnen konnte.