Menschen und Leben Staßfurter mit 100 Jahren fit und flexibel
Erich Albrecht schraubt, bis es ihm gefällt, nimmt möglichst alle Angebote der Tagespflege in Anspruch und feierte jetzt sein Jubiläum im „Grünen Baum“ in Staßfurt.
10.12.2025, 18:08
Staßfurt. - Der „Grüne Baum“ ist sein zweites Zuhause. Zumindest drei Mal die Woche, wenn sich Erich Albrecht dort mit einer Männerrunde trifft, das Gedächtnistraining in Anspruch nimmt, sportelt, Musik hört... Der „Grüne Baum“ ist eine Begegnungsstätte der Stiftung Staßfurter Waisenhaus.