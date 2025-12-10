Erich Albrecht schraubt, bis es ihm gefällt, nimmt möglichst alle Angebote der Tagespflege in Anspruch und feierte jetzt sein Jubiläum im „Grünen Baum“ in Staßfurt.

Seinen 100. feierte Erich Albrecht am Mittwoch unter anderem mit Nichte Hannelore Pößel und Großneffe Marco Pößel im Grünen Baum in Staßfurt.

Staßfurt. - Der „Grüne Baum“ ist sein zweites Zuhause. Zumindest drei Mal die Woche, wenn sich Erich Albrecht dort mit einer Männerrunde trifft, das Gedächtnistraining in Anspruch nimmt, sportelt, Musik hört... Der „Grüne Baum“ ist eine Begegnungsstätte der Stiftung Staßfurter Waisenhaus.