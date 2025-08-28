Mit einem neuen Stickeralbum rücken die Mitglieder des Sportvereins Wolmirsleben, Unseburg, Tarthun enger zusammen.

Der Vorsitzende des Sportvereins, Tobias Maier (r.), sowie die Vorstandsmitglieder Tobias Schmidt (l.) und Andreas Braun präsentieren gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Bäckerei Stelmecke, Christian Friedrich (2.v.l.), vor der Filiale in Wolmirsleben stolz das neue Stickeralbum.

Wolmirsleben - Im April entstand beim Sportverein Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun (SV W.U.T.) eine besondere Idee, ein eigenes Stickeralbum zu schaffen, in dem sich alle Abteilungen des Vereins wiederfinden. Die Inspiration dazu kam vom Vorsitzenden Tobias Maier, der ein ähnliches Projekt bei einem anderen Verein gesehen hatte. Nach einer Vorstellung im Vorstand fiel schnell die Entscheidung, dass auch der SV W.U.T. ein solches Album bekommen soll.