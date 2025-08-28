SV W.U.T. Stickeralbum löst ein Sammelfieber aus
Mit einem neuen Stickeralbum rücken die Mitglieder des Sportvereins Wolmirsleben, Unseburg, Tarthun enger zusammen.
Wolmirsleben - Im April entstand beim Sportverein Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun (SV W.U.T.) eine besondere Idee, ein eigenes Stickeralbum zu schaffen, in dem sich alle Abteilungen des Vereins wiederfinden. Die Inspiration dazu kam vom Vorsitzenden Tobias Maier, der ein ähnliches Projekt bei einem anderen Verein gesehen hatte. Nach einer Vorstellung im Vorstand fiel schnell die Entscheidung, dass auch der SV W.U.T. ein solches Album bekommen soll.