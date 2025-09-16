Die Freibäder von Staßfurt blicken auf eine durchwachsene Saison. Aber eine mit Preisen und Höhepunkten wie „Schönster Ort“ oder Strandbadsause. Was noch kommt.

Sprudelnd geht's in die Winterpause, die für Schwimmmeister Frank Plantikow im Strandsolbad keine ist. Ab heute laufen die Umwälzpumpen wieder.

Staßfurt/Üllnitz. - Windig ist es, der Himmel weitgehend wolkenverhangen. Tatsächlich ziehen aber Montagvormittag noch zwei Schwimmer ihre Bahnen durchs salzhaltige Wasser. Immerhin 19 Grad Celsius hat das noch im Strandsolbad. Für die Luft zeigt das Thermometer 21 Grad um diese Zeit. Es ist der letzte Tag der Badesaison 2025 in den städtischen Freibädern, also auch für den Albertinesee in Üllnitz. Am Sonntag sollen übrigens die treuesten Solbadgänger noch mit Weihnachtsmannmützen auf dem Kopf abgebadet haben.