Im Wohngebiet Erich Weinert Siedlung in Staßfurt fehlt ein Spielplatz. Eine Elterninitiative will sich gründen. Auch eine Unterschriftensammlung soll folgen. Die Stadt Staßfurt hat bereits Pläne.

An dieser Stelle am nordöstlichen Ende der Baumeckerstraße soll der Spielplatz in der Erich Weinert Siedlung in Staßfurt entstehen.

Staßfurt - Es ist bereits im letzten Jahr gewesen, da hatte Staßfurts Bürgermeister René Zok (CDU) einen persönlichen Brief bekommen. „Eine kleine Bewohnerin des Erich Weinert Wohngebietes“ hatte geschrieben, heißt es von der Stadt, „die drauf hinwies, dass für sie, ihre Brüder und Freunde im Wohngebiet nicht die Möglichkeit zum Spielen gegeben ist und sie immer mit dem Auto zu den Spielplätzen in die Stadt fahren müssen.“