Staßfurts Fachdienst 61 freut sich über personelle Verstärkung. Klimaschutzmanager Thomas Meinert unterstützt das Team fortan in Fragen des Kommunalen Wärmeplans.

Staßfurt - Seit Kurzem erfreut sich die Stadt Staßfurt eines neuen Mitarbeiters. Thomas Meinert, Jahrgang 1985, hat vor wenigen Wochen die neu geschaffene Stelle des Klimaschutzmanagers angetreten. Wie heizt die Stadt in Zukunft? Langfristig und nachhaltig, möglichst zwanglos, ohne Verbot bestimmter Heizungen, vielmehr mit einem Fahrplan, der das Endziel namens Klimaneutralität im Jahr 2045 sichert? „Das kann am Anfang kompliziert wirken – sowohl für die Bürger wie für die Unternehmen“, sagt Thomas Meinert. Für Dienstag (13. Januar, 18 Uhr) lädt er daher gemeinsam mit Vertretern der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt zur Vorstellung der Kommunalen Wärmeplanung ins Haus am See (Rathausstraße 1) ein.