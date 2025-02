Der Bürgermeister der Gemeinde Börde-Hakel, Tim Heberling, der hauptberuflich bei der Bundespolizei tätig ist, zog nach dem ersten Jahr an der Spitze des Dorfes in seinem Etgerslebeer Bürgerbüro Bilanz.

Etgersleben/rki. - Der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Börde-Hakel, Tim Heberling (parteilos) ist seit einem Jahr im Amt. Was er bisher erreicht hat und was es noch zu tun gibt, erklärte er in einem Volksstimme-Interview. Das Gespräch führte René Kiel.