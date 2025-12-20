Die Wohnungs- und Baugesellschaft Staßfurt spendierte Mitarbeitern der Tafel ein Festmenü. Pegasus überreichte dem Team ein Lebensmittelpaket für die Bedürftigen.

Der Geschäftsführer der Wohnungs- und Baugesellschaft Staßfurt, Daniel Bierbach (rechts), machte den Tafelmitarbeitern eine Freude.

Staßfurt/Hecklingen - Eine unerwartete Freude bereitete der Geschäftsführer der Wohnungs- und Baugesellschaft (Wobau) Staßfurt, Daniel Bierbach, den 17 Mitarbeitern der Staßfurter Tafel. Sie sind unter dem Dach des Awo-Kreisverbandes zum größten Teil auf ehrenamtlicher Basis tätig. Das städtische Unternehmen spendierte ihnen kurz vor Weihnachten ein Festmenü in Form eines kleines Buffets. Damit würdigte die Wobau das Engagement der Frauen und Männer, die sich das ganze Jahr über für die Bedürftigen der Stadt aufopfern. „Ehrenamtliche Arbeit bedeutet, Zeit und viel Energie in die Gemeinschaft zu investieren, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Sie zeigt uns, was wahre Solidarität, Verantwortung und Mitmenschlichkeit bedeuten“, sagt der Wobau-Chef.