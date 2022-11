Ukrainerin hilft Geflüchteten aus Ukraine-Krieg

Dzhemile Umerova bei einer Informationsveranstaltung für ukrainische Geflüchtete in diesem Fall in Aschersleben.

Staßfurt - Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat Sachsen-Anhalt circa 28.000 Ukrainer aufgenommen. Das sagt Dzhemile Umerova von der Beratungsstelle für migrantische Arbeitskräfte (BemA), vom Land Sachsen-Anhalt. Umerova stammt selbst aus dem osteuropäischen Land. Sie ist auf der Krim aufgewachsen, hat später zwei Studienabschlüsse in der Ukraine erlangt und ihr sechsjähriges Kind ist in Charkiw geboren. Seit 2018 arbeitet sie in der Beratungsstelle. „Wir geben Menschen Hilfestellungen bei allen arbeitsrechtlichen Fragen. Viele Geflüchtete kennen zumeist ihre Rechte und Pflichten als Arbeitnehmende in Deutschland nicht““, berichtet Umerova.