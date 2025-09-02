Luise Swaczyna aus Üllnitz hat mit der Geburt ihrer Söhne angefangen zu nähen. Mit der Zeit wurden ihre Arbeiten besser, seit zweieinhalb Jahren verkauft sie die Kleidung auch. Vor allem auf Märkten, aber auch im Internet.

Üllnitz - Ordnung ist die halbe Miete. Alles hat bei Luise Swaczyna seinen Platz. Stoffe sind fein sortiert, Fäden aufgereiht, die Schere in Griffnähe. Und die moderne Nähmaschine steht mittig dort, wo sie stehen muss. Die 33-Jährige setzt in ihrer Nähstube in den eigenen vier Wänden auf Professionalität. Hier wird das klare Zeichen gesetzt: Das Hobby wird mit größtmöglicher Akribie ausgeführt.