Unwetter Unwetter: Schlamm und Wassermassen fließen durch Ort im Salzlandkreis

Vom Unwetter am Donnerstagabend wurde der Salzlandkreis voll erwischt. Es sorgte im gesamten Kreis für viele Einsätze. Warum das Strandsolbad in Staßfurt am Freitag geschlossen blieb und wieso es Hakeborn besonders stark erwischt hat.