Ursache für „Schlechtgas“: Biogas-Einspeiseanlage

In einer Biogas-Einspeiseanlage ist es laut EMS zu technischen Fehlfunktionen gekommen, die zu Heizungsausfällen im Raum Kroppenstedt/Egeln führte. Das Foto zeigt nur zur Veranschaulichug die Biogasanlage Staßfurt - eine von sechs, die ins Erdgasnetz der EMS einspeist.

Brumby/Kroppenstedt/Egeln - Im Versorgungsbereich Kroppenstedt, Egeln und Westeregeln war es am vergangenen Wochenende zu Ausfällen von Heizungen gekommen, die mit Erdgas betrieben werden. Die Erdgas Mittelsachsen GmbH (EMS) mit Sitz in Brumby sprach in einer ersten Pressemitteilung gleich Anfang der Woche von etwa 200 betroffenen Anlagen, und dass die Ursache noch gesucht werde.