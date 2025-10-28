Die Baumpflanz-Challenge macht seit Sommer auch in Oebisfelde-Weferlingen die Runde. Mitarbeiter von Betoholz aus Oebisfelde pflanzen einen Baum bei Hemjo.

Oebisfelde. - Immer mehr Unternehmen, Vereine und Privatpersonen beteiligen sich an der sogenannten Baumpflanz-Challenge, einer bundesweiten Mitmachaktion, bei der Teilnehmende einen Baum pflanzen und anschließend ein Video zu posten, in dem sie andere nominieren, es ihnen gleichzutun. Ziel ist es, durch viele kleine, aber sichtbare, Beiträge ein sichtbares Zeichen für Nachhaltigkeit und Gemeinschaft zu setzen.

Freiwillige Feuerwehr Niendorf-Bergfriede nominiert für die Aktion

Nun hat sich auch das Oebisfelder Unternehmen Betoholz an der Aktion beteiligt. Nominiert wurde es von der Freiwilligen Feuerwehr Niendorf-Bergfriede. Statt einfach nur einen Baum zu pflanzen, wollte Betoholz die Idee mit einem sozialen Mehrwert verbinden – und wandte sich an das Team von Hejmo, dem Betreuten Wohnen in Oebisfelde.

Die Bewohner der Einrichtung für Betreutes Wohnen freuen sich über ihren neuen Apfelbaum. Foto: Tobias Friedrichs

Gemeinsam wurde beschlossen, einen Apfelbaum direkt vor dem Wohngebäude zu pflanzen. Die Freude bei Bewohnern und Mitarbeitenden war groß: „Die Dankbarkeit der Menschen hat uns gezeigt, wie viel Wirkung in so einer kleinen Geste stecken kann“, sagte Geschäftsführer Tobias Friedrichs.

Lesen Sie auch: Einsätze der besonderen Art: Jetzt pflanzen unsere Feuerwehren Bäume

Baumpflanz-Challenge hat viele Mitmacher in Oebisfelde-Weferlingen

Die Baumpflanz-Challenge hat inzwischen auch in der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen viele Mitmacher gefunden. Neben mehreren Feuerwehren beteiligten sich auch Vereine, Ortsgruppen und Betriebe aus verschiedenen Ortschaften an der Aktion.

Oft taten sich verschiedene Gruppen auch zusammen, wie zuletzt in Bösdorf und Rätzlingen. Die Pflanzungen wurden in kurzen Videos festgehalten, die auf Plattformen wie Facebook, Instagram und TikTok geteilt werden. So ist eine wachsende Sammlung an Beiträgen entstanden, die zeigt, wie vielfältig sich Menschen in der Region an der Challenge beteiligen.