Die Redaktion und geschäftliche Anzeigen-Annahme der Staßfurter Volksstimme sind von der Löderburger Straße in die Humboldtstraße 13 (hinterm Burgas) umgezogen.

Staßfurt. - Mit Umzugskisten statt Computern hantierten am Dienstag die Mitarbeiter der Staßfurter Volksstimme-Redaktion und Anzeigen-Annahme für Firmenkunden. Die schweren Stücke gehörten natürlich Kollegen eines Staßfurter Umzugsunternehmens.

Hier nehmen Mediaberater Thorsten Diederichs (links) und Reporter Tobias Winkler die letzten Meter in die neuen Räumlichkeiten an der Humboldtstraße 13. Die Löderburger Straße, wegen des regen Verkehrs auch „Autobahn nach Nord“ genannt, wurde also mit Leopoldshall getauscht.

Vorm neuen Domizil, gleich um die Ecke vom „Burgas“, stehen zudem Mitarbeitern wie Besuchern gute Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Hier war vor einigen Jahren auch das Fotostudio Schnittke zu Hause.