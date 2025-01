Staßfurt. - Unternehmen, die sich besonders für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung einsetzen, sollen gewürdigt werden. Deshalb möchte die Salzstadt gemeinsam mit dem Inklusion Netz Staßfurt (INS) den „Staßfurter Inklusionspreis der Wirtschaft“ vergeben. Hinweise und Vorschläge für potenzielle Preisträger können ab sofort eingereicht werden, macht Julia Föckler aus dem Büro des Bürgermeisters deutlich.

Mit der Vergabe des Inklusionspreises wollen die Initiatoren gleich mehrere zentrale Ziele verfolgen. Die Auszeichnung soll vorbildliche Beispiele würdigen, bei denen Unternehmen Menschen mit Behinderung erfolgreich einstellen, ausbilden oder beschäftigen. Auch die Weiterbeschäftigung von Mitarbeitern, deren Leistungsfähigkeit sich verändert hat, wird dabei besonders hervorgehoben. Zudem soll der Preis andere Unternehmen animieren und dazu einladen, es den ausgezeichneten Betrieben gleichzutun. Mit dem Preis möchten die Organisatoren Betriebe ermutigen, „mehr Inklusion in der Wirtschaft zu fördern und neue Impulse für eine inklusive Arbeitswelt zu geben.“ Gleichzeitig würde durch die Präsentation erfolgreicher Beispiele der Inklusionsgedanke auf anschauliche und nachhaltige Weise vermittelt. Solche Best-Practice-Beispiele zeigten, wie Inklusion gelingen kann, und machten die Vorteile für Unternehmen deutlich.

Nicht zuletzt möchte der Inklusionspreis darauf hinweisen, dass die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung nicht nur eine soziale Verantwortung darstellt, sondern auch wirtschaftliche Chancen bietet. Unternehmen, die auf Vielfalt setzen, profitieren von neuen Fachpotenzialen und stärken zugleich ihre Innovationskraft.

„Der Staßfurter Inklusionspreis zeigt auf vorbildliche Weise, wie Inklusion und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können. Es ist ein Zeichen für gelebte Vielfalt und ein wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung“, betont Bürgermeister René Zok.

Preis erstmals 2019 vergeben

Der „Staßfurter Inklusionspreis der Wirtschaft“ ist im Rahmen des Leitbildprozesses ins Leben gerufen worden und wurde im Jahr 2019 erstmals vergeben. Die jährliche Vergabe würdigt das Engagement eines Unternehmens mit einem Wanderpreis in Form eines hochwertig gerahmten Bildes, das einen Cartoon des Magdeburger Künstlers Phil Hubbe zeigt. Ergänzt wird dies durch eine Übersicht mit den bisherigen Preisträgern. Beim Weiterreichen des Wanderpreises bleibt ein kleineres Bild im ausgezeichneten Unternehmen als bleibende Erinnerung.

Vorschläge für Unternehmen, die den Inklusionspreis der Wirtschaft verdienen, können bis zum 31. März per E-Mail an buergermeister@stassfurt.de bzw. per Post an die Stadt Staßfurt, Büro des Bürgermeisters, Hohenerxlebener Straße 12, in Staßfurt gesendet werden. Auch Eigenbewerbungen von Unternehmen sind willkommen. Eine Jury wird die Einsendungen sichten und einen Preisträger auswählen. Die Auszeichnung wird anlässlich der „Aktionstage für mehr Inklusion und Teilhabe in Staßfurt“ im Mai 2025 erfolgen.