Gemeinderat Ulrich Biermann fragt sich, warum man bei der Beseitigung der Gehweg-Mängel nach dem Glasfaser-Ausbau nicht so schnell reagiert wie bei den Fahnen.

Nach dem Verlegen der neuen Glasfaserleitungen zeigen sich auch in Wolmirsleben an mehren Stellen Schäden an den Fußwegen.

Wolmirsleben - Die Deutschlandfahnen, die Unbekannte Anfang Dezember an der Chaussee in Wolmirsleben gehisst hatten, sorgen im Dorf immer noch für Diskussionen. Sie waren vom Bauhof entfernt worden, weil sie ohne Genehmigung an den Straßenlaternen der Gemeinde angebracht worden waren. „Viele fanden es in Ordnung. Es sind ja schließlich die Fahnen unseres Landes“, äußerte sich Gemeinderat Ulrich Biermann (Fraktion Freie Wählergemeinschaft Wolmirsleben) in einer Mitteilung zu dieser Aktion. Nun jedoch geht es um Gehweg-Mängel – und den Glasfaser-Ausbau.