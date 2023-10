Staßfurt - Noch lockt der Oktober mit freundlichen und sommerlichen Temperaturen. Doch wer dieser Tage das schöne Wetter für einen Spaziergang nutzt, kommt an der Gartenallee nicht mehr wie gewohnt über die Bode.

Denn die überdachte und im Volksmund genannte „Liebesbrücke“, die Alt Staßfurt mit dem Boderadweg R 1 sowie in Staßfurter Innenstadt miteinander verbindet, wird ab Mittwoch und in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Und das bedeutet: Umwege für die Staßfurter bis voraussichtlich Februar 2024.

Aufwendiger Wetterschutz

Rund 336 500 Euro werden in die Sanierung fließen. Geländer, Bodenbelag und Traghölzer werden komplett demontiert. Während das Geländer einen neuen Korrosionsschutz erhält und später wieder angebracht wird, werden Traghölzer und Bohlen komplett erneuert. Denn insbesondere an der Wetterseite in Richtung Westen zeigt sich das morsche Holz sowie starker Moosbewuchs. „Diese Arbeiten sind keine zyklischen Maßnahmen, sondern erfolgen in Abhängigkeit von der Abnutzung und Verschleiß, welche in der Brückenprüfung dokumentiert und gefordert werden“, erklärt Julia Föckler vom Büro des Bürgermeisters.

Die Brücke, die auch Schwarze- oder Wiesenbrücke genannt wird, ist in den 1930er-Jahren als Behelfsbrücke entstanden, damals noch komplett aus Holz, weiß Oliver Rimasch, Vorstandsmitglied des Staßfurter Geschichtsvereins. Für die Dauernutzung sei sie nicht gedacht gewesen, aber weil die Staßfurter sie seinerzeit als Abkürzung zum Schwimmbad genutzt haben, blieb sie bestehen. „Sie wurde in den 1980er-Jahren erneuert und ein Jahrzehnt später durch eine überdachte Stahlbrücke ersetzt“, fügt Vereinsmitglied Uwe Kersten hinzu. „Und meines Wissens heißt sie seitdem auch ‚Liebesbrücke‘“, vermutet Meyer.

Umwege bis zum Frühling

Das bestätigt auch Julia Föckler: „Den Namen ‚Liebesbrücke‘ haben die Staßfurter geprägt. Die idyllische Lage an der Bode und die Tatsache, dass man auf der Brücke durch die Überdachung auch bei Regen Schutz findet, haben immer wieder verliebte Pärchen angezogen.“

Die müssen sich in den kommenden Monaten und im Winter einen neuen Schutz suchen: „Auf die Sperrung wird an der Gartenallee, der Hecklinger Straße und an der Zufahrt vor dem Neumarkt hingewiesen.“ Radler und Fußgänger müssen die Bode in dieser Zeit entweder über die Lehrter Straße oder über das Bodewehr überqueren. Doch mit Beginn des Frühlings, wenn die ersten Schneeglöckchen aus dem Boden schauen und Verliebte Hand in Hand an der Bode flanieren, wird die „Liebesbrücke“ Paaren wieder ihrem Namen gerecht und Schutz vor Regen gewähren.