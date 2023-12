Hecklingen. - Die Firma Unsere Grüne Glasfaser (UGG), bei der es sich um ein Gemeinschaftsunternehmen der Allianz und der Telefónica handelt, baut das neue Glasfasernetz in der Stadt Hecklingen wie geplant ohne Vorvermarktung und entsprechende Quoten wie andere Anbieter weiter aus.

Das stellte das Unternehmen in einer Erklärung klar. Damit wies es Gerüchte und Irritationen, dass die Haushalte der Stadt keinen Anschluss von UGG bekämen und dass sich das Unternehmen angeblich aufgrund zu weniger Anschlüsse aus Hecklingen zurückzieht, als unwahr zurück.

Glasfaser wie geplant ausgebaut

„In den vergangenen Tagen haben zukünftige Glasfaser-Kunden in Hecklingen Schreiben bekommen, dass ihr aktueller Anschluss noch einige Zeit bestehen bleibt. UGG möchte die Bürger daher informieren, dass sich lediglich die Fertigstellung des Glasfaseranschlusses verzögert“, teilte das Unternehmen mit und fügte hinzu: „Die Bauarbeiten des Netzes sind bis auf einzelne Hausanschlüsse fast abgeschlossen. Lediglich der Anschluss Hecklingens an die weltweite Glasfaser-Autobahn, das sogenannte ‚Dark Fiber‘,steht noch aus. Hier arbeitet UGG mit Hochdruck daran, die Stadt schnellstmöglich ,online’ zu schalten.“ Bis es jedoch soweit ist, bleibe die Versorgung der Bürger durch den aktuellen Anbieter bestehen, damit der Wechsel zum neuen Internetprovider reibungslos geschehe und niemand zeitweise ohne Internetanschluss dastehe.

Auf die Frage der Volksstimme, wann der Abschluss des Projektes in der Stadt Hecklingen geplant sei und wie die Kunden das merken, sagte UGG-Pressesprecher Jens Lauser Mitte November: „Die UGG baut nur das Glasfasernetz aus. Die Bürger von Hecklingen sind danach Kunden des Internetanbieters. Dieser wird je nach restlicher Laufzeit des vorherigen Internetvertrages einen Wechsel- beziehungsweise Starttermin bekanntgeben.“

Kosten bleiben Betriebsgeheimnis

Über die Höhe der Kosten, die das Unternehmen in den Glasfaserausbau der Kleinstadt investiert hat, sagte Jens Lauser: „Über unsere Investitionen geben wir wie auch die meisten unser Wettbewerber keine detaillierte Auskunft.“

Denjenigen, die in der ersten Ausbaurunde nicht dabei waren und sich nun aber für einen Glasfaseranschluss entscheiden, rät Jens Lauser: Auf der Webseite des Unternehmens eine sogenannte Grundstückserklärung bei der UGG zu unterzeichnen und einen Vertrag zur Wechselabsicht auf Glasfaser mit dem Internetanbieter O2 abzuschließen. Die Kosten hängen vom jeweils abgeschlossenen Internettarif ab und können auf der Internetseite des Anbieters abgefragt werden, sagte er.

„Dieser Vertrag startet erst, wenn Glasfaser im Haus funktioniert. Es besteht also kein Risiko und es entstehen keinerlei Kosten. Wenn sich dann ausreichend Interessenten gemeldet haben, schicken wir einen Bautrupp für die zweite Ausbaurunde los“, versichert der Sprecher.

Mit Anbieter in Kontakt treten

Unsere Grüne Glasfaser baue ein Glasfasernetz, das für alle Internetanbieter, welche mit UGG eine Kooperation eingehen wollen, offen sei. „In der Stadt Hecklingen können sich die Bürger aktuell nur über O2 die Glasfaserverbindung sichern. Diese Verträge gelten in der Regel zwei Jahre. Nach Ablauf, und falls dann bereits mehrere Internetanbieter auf unserem Netz gibt, können die Bürger zu einem anderen Anbieter wechseln“, sagte Jens Lauser.

In der November-Stadtratssitzung in Hecklingen hatte der Bau-Fachbereichsleiter Frank Schinke die Räte darüber informiert, dass die Tiefbauarbeiten zur Verlegung des Versorgungsnetzes weitestgehend abgeschlossen seien. „Derzeit bemüht sich die UGG um die Abnahme der Tiefbauleistungen und die damit verbundenen Nachbesserungen in allen Ortschaften der Stadt“, so der Ressortchef. Dort, wo die Hausanschlüsse noch nicht installiert seien, empfiehlt Frank Schinke den Betroffenen, aktiv auf UGG zuzugehen und einen Termin zu vereinbaren.