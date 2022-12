Was die Menschen auf den Weihnachtsmärkten in Egeln und Tarthun erlebten

Die Weihnachtsmärkte in Tarthun und auf der Wasserburg in Egeln machten die Veranstalter glücklich, denn sie konnten sich nicht über mangelnde Besucher beklagen. Auch das Winterwetter trug zum weihnachtlichen Flair bei.

Egeln - „Die romantischen Burgweihnachten am Sonntag auf der Wasserburg waren eine gelungene Veranstaltung.“ Das schätzte Peter May, der Vorsitzende des Fördervereins zum Erhalt der Wasserburg gestern ein. „Es war gut besucht, das Programm war gut, die Händler, die ich gesprochen hatte, waren total begeistert und auch das Wetter hat mitgespielt“, fügte er hinzu. Die mehrmals aufgeführte Geschichte „Kasper hilft dem Weihnachtsmann“, die das Burgpuppentheater für die kleinen Gäste spielte, sei bei den Kindern so gut angekommen, dass noch eine Vorstellung drangehängt werden musste, weil der Andrang so groß gewesen sei.