Anderthalb Jahre nach dem ersten Test fragt die Volksstimme „ChatGPT“ erneut, was die Künstliche Intelligenz über Staßfurt weiß.

Was hat Chat GPT über Staßfurt gelernt?

Staßfurt - Erinnern Sie sich noch, was vor eineinhalb Jahren war? Im März 2023 bekommt der deutsche Film „Im Westen nichts Neues“ vier Oscars, darunter als bester Internationaler Film. Der Magdeburger City-Tunnel wird nach acht Jahren Bauzeit eröffnet und „Chat GPT“ ist in aller Munde. Auch die Staßfurter Volksstimme fragte den Chat-Bot damals über Staßfurt aus und erhielt viele ungenaue und falsche Antworten. Eineinhalb Jahre später haben wir die gleichen Fragen noch einmal gestellt. Hat die KI dazugelernt? Liegen die Antworten diesmal näher an der Wahrheit?